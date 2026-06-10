La Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément maintient son excellence

La Municipalité de Pointe-des-Cascades est fière d'annoncer que la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément a obtenu, pour une deuxième année consécutive, une attestation de performance soulignant la progression annuelle du pourcentage d'usagers, tout en conservant la certification BiblioQUALITÉ avec la cote maximale de cinq rubans.

Cette double reconnaissance témoigne des investissements soutenus de la Municipalité afin d'offrir à la population une bibliothèque moderne, accessible et adaptée aux besoins de sa communauté.

« Cette reconnaissance confirme que les efforts déployés au cours des dernières années portent leurs fruits. Notre bibliothèque est bien plus qu'un lieu d'emprunt de livres, c'est un véritable milieu de vie, de découverte, d'apprentissage et de rassemblement », souligne Patrick Hébert, coordonnateur des loisirs et des communications.

Des heures d'ouverture bonifiées

Afin de poursuivre l'amélioration des services offerts à la population, la Municipalité annonce également une bonification permanente de l'horaire d'ouverture de la bibliothèque.

À compter du 23 juin, la bibliothèque sera ouverte le mardi de 13 h à 20 h, plutôt que de 16 h à 20 h. Cette mesure portera à 25 heures par semaine le nombre total d'heures d'ouverture offertes sur quatre jours, soit près du double de la moyenne observée dans le réseau des bibliothèques comparables, qui se situe autour de 13 heures par semaine.

Un travail collectif à souligner

La Municipalité souhaite remercier Mme Carole Labelle, préposée à la Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément, pour son engagement exceptionnel au cours de la dernière année. Dans un contexte marqué par plusieurs changements au sein de l'équipe, elle a assuré avec professionnalisme la continuité des services et contribué directement aux succès soulignés aujourd'hui.

La Municipalité tient également à remercier les bénévoles qui s'impliquent généreusement au sein de la bibliothèque. Leur contribution joue un rôle important dans le dynamisme et le rayonnement de ce lieu de rassemblement apprécié de la communauté. Ces distinctions sont le reflet d'un effort collectif réunissant employés, bénévoles, citoyens et élus, tous engagés à offrir un service de bibliothèque de grande qualité à ses citoyens.

Une bibliothèque bien vivante

La Bibliothèque Adrienne-DeMontigny-Clément occupe une place importante dans la vie culturelle de Pointe-des-Cascades. Elle compte aujourd'hui 548 abonnés, soit près de 30 % de la population, et met à la disposition des citoyens une collection de plus de 7 000 ouvrages physiques.

Au cours de la dernière année, la bibliothèque a enregistré plus de 6 500 emprunts et a offert 75 activités et animations destinées aux citoyens de tous âges. Ces résultats témoignent de l'intérêt grandissant de la communauté pour les services offerts et du rôle essentiel que joue la bibliothèque comme lieu de rencontre, d'apprentissage et de découverte.