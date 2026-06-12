Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026;

Exposition «Libre expression)

Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);

Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;

Vendredi 12 juin

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 14 h 30 à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Exposition de photos La nature prise sur le vif;

Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 14 h à 17 h;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Tournoi provincial de pickleball;

Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);

Quand: Heures variables;

Samedi 13 juin

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 10 h à 14 h;

Municipalité de Saint-Télesphore

Quoi: Marché des mémoires;

Où: 2175 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);

Quand: 9 h à 17 h;

Municipalité des Coteaux

Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);

Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Tournoi provincial de pickleball;

Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festival 0-5 ans

Où: Parc Wilson (4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0)

Quand: 9 h 15 à 13 h;

Ville de Pincourt

Quoi: Relais pour la vie;

Où: Parc olympique (375 boulevard Cardinal-Léger, Québec, Canada, J7W 9B6);

Quand: 18 h à minuit;

Ville de Hudson

Quoi: Concert de Mallory Chipman

Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 20 h à 23 h;

Municipalité de Saint-Télesphore

Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises;

Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0;

Quand: 19 h 30;

Dimanche 14 juin:

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Tournoi provincial de pickleball;

Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);

Quand: Heures variables;

Municipalité de Saint-Télesphore

Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises;

Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0;

Quand: 14 h ;

Ville de Rigaud

Quoi: Atelier Vivre et survivre en nature: plantes et savoir-faire

Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0

Quand: 13 h à 16 h;