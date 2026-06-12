Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de cette fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026;
Exposition «Libre expression)
Où: Bibliothèque municipale Ste-Anne-de-Bellevue (40 rue Saint-Pierre);
Quand: À voir jusqu'au 12 juin 2026;
Vendredi 12 juin
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 14 h 30 à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Exposition de photos La nature prise sur le vif;
Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 14 h à 17 h;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Tournoi provincial de pickleball;
Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);
Quand: Heures variables;
Samedi 13 juin
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 10 h à 14 h;
Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Marché des mémoires;
Où: 2175 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0);
Quand: 9 h à 17 h;
Municipalité des Coteaux
Quoi: Samedis Zen au Canal (annulés en cas de pluie);
Où: 2 chemin du Canal, Les Coteaux, Québec, Canada, J0P 1M0;
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Tournoi provincial de pickleball;
Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festival 0-5 ans
Où: Parc Wilson (4 rue Principale, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0)
Quand: 9 h 15 à 13 h;
Ville de Pincourt
Quoi: Relais pour la vie;
Où: Parc olympique (375 boulevard Cardinal-Léger, Québec, Canada, J7W 9B6);
Quand: 18 h à minuit;
Ville de Hudson
Quoi: Concert de Mallory Chipman
Où: Hudson Creative Hub créatif d'Hudson (273 rue Main Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 20 h à 23 h;
Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises;
Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0;
Quand: 19 h 30;
Dimanche 14 juin:
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Tournoi provincial de pickleball;
Où: Parc Multisports (1900 boulevard Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T4Y5);
Quand: Heures variables;
Municipalité de Saint-Télesphore
Quoi: Grandes orgues, piano et gourmandises;
Où: 1421 route 340, Saint-Télesphore, Québec, Canada, J0P 1Y0;
Quand: 14 h ;
Ville de Rigaud
Quoi: Atelier Vivre et survivre en nature: plantes et savoir-faire
Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0
Quand: 13 h à 16 h;
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