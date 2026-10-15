Avis de procédure d’attribution ouverte

2026-19-PUB

Achat d’une pelle sur pneus

La Ville de L’Île-Perrot demande des soumissions pour la fourniture d’une pelle sur pneus neuve ou usagée, de modèle 2024 ou plus récent, destinée aux travaux municipaux d’excavation, de voirie, de drainage et d’entretien des infrastructures.

Toute personne ou entité intéressée à présenter une offre en réponse à cette demande doit se procurer les documents de procédure d’attribution ouverte par le biais du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse seao.gouv.qc.ca. Les documents peuvent être commandés à partir du 15 octobre 2026, selon les conditions d’utilisation du site.

Pour être recevable, toute soumission doit être déposée, sous pli cacheté, à l’hôtel de ville sis au 110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1, le 2 novembre 2026, au plus tard à 11 h (heure légale du Québec), conformément aux modalités prévues dans les documents de procédure ouverte.

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation ni aucuns frais envers le soumissionnaire.



Fait à L’Île-Perrot, ce 15 octobre 2026.