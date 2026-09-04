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PROVINCE DE QUEBEC

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

VILLE DE RIGAUD



AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2027 -

TROISIÈME EXERCICE DU RÔLE TRIENNAL 2025-2026-2027

Avis est par les présentes donné conformément à l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale

que le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Rigaud pour le troisième exercice

financier du rôle triennal 2025-2026-2027 a été déposé par l’évaluateur à l’hôtel de ville de

Rigaud, le 3 septembre 2026.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville de Rigaud aux

heures d’ouverture régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est

également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce

rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que

l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

- Être déposée avant le 1er mai 2027 ;

- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyé par courrier recommandé :

MRC de Vaudreuil-Soulanges

280, boulevard Harwood

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5

- Être réalisée sur un formulaire prescrit à cette fin et qui pourra être obtenu aux bureaux

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ou au lien suivant :

https://mrcvs.ca/gouvernement/pdf/Formulaire_Demande_de_revision_du_role_d_eval

uation_fonciere.pdf ;

- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la MRC de Vaudreuil-

Soulanges à cet effet.

Donné à Rigaud ce 4 septembre 2026.

Vanessa Beaulieu

Greffière adjointe