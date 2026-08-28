Nous joindre
Publicité
Avis publics - Appel d'offres

Avis publics

Avis d’intention de démantèlement d’un bâtiment

Photo (36).jpg

Un bateau moteur Régal Commodore 360 de 36 pieds, situé à Senneville, Québec, est actuellement considéré comme dangereux pour l’environnement et le public. 

Conformément à la partie 2 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, le présent avis sert d’avis officiel de l’intention du ministre de la Défense nationale de démanteler ce bâtiment dans les 30 jours suivant la date du présent avis.

Toute personne ayant un privilège ou un autre intérêt envers ce navire, ou des questions, doit communiquer avec le Programme d’intervention environnementale et dangers maritimes de la Garde côtière canadienne au plus tard le 20 septembre 2026 à : DFO.CCGCentralVOC-PNPCentreGCC.MPO@DFO-MPO.GC.CA.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière
Avis publics - Appel d'offresPublié le 9 septembre 2026

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière

Ville de Saint-Lazare MRC de Vaudreuil-Soulanges Province de Québec AVIS PUBLIC DU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE (2025-2027, AN 3) (Arts 73 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale , RLRQ c. F-2.1) Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Saint-Lazare sera en vigueur pour son troisième exercice ...

LIRE LA SUITE
Publicité
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
Avis publics - Appel d'offresPublié le 8 septembre 2026

TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

AVIS DE PROCÉDURE OUVERTE (APPEL D’OFFRES PUBLIC) NO. AO-GT2026-15 TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot demande des soumissions pour des travaux de marquage de la chaussée pour l’année 2027 avec trois options de renouvellement d’une année chacune, pour les années 2028, 2029 et 2030. Les personnes ...

LIRE LA SUITE
Publicité