Appel d'offres: Travaux de planage, resurfaçage et bande cyclable rue Jeannotte

Partager à ma communauté

Appel d’offres 401-110-26-R1851.21 Titre Travaux de planage, resurfaçage et bande cyclable rue Jeannotte Date et heure d’ouverture 31 juillet 2026, à 11:00:00 Garantie de soumission 10% de la valeur totale de la soumission Informations supplémentaires soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 14 juillet 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce treizième (13e) jour du mois de juillet deux mille vingt-six (2026).

Carolina Castellanos, PMP

Contrôleuse de projets – Service du génie et de l’environnement