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Avis de clôture d'inventaire

durée 07h15
8 juillet 2026
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Conformément à l’article 795 du Code civil du Québec, avis est donné de la clôture de l’inventaire de la succession de Aline Prévost, en son vivant domiciliée au 3245 boulevard Saint-Martin Est, Laval, décédée le 5 février 2026.

L’inventaire de la succession a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par toute personne ayant un intérêt en communiquant avec les liquidateurs de la succession à l’adresse suivante :

Nicole Baillargeon et Serge Baillargeon, liquidateurs
1261, 41e avenue, Laval, H7R 4Y9
baillargeon.nicole123@gmail.com

Fait à Laval, le 2 juillet 2026.
 

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