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Avis publics - Appel d'offres

401-110-26-R1851.21

Appel d'offres: Travaux de planage, resurfaçage et bande cyclable rue Jeannotte

Appel d'offres: Travaux de planage, resurfaçage et bande cyclable rue Jeannotte

 

Appel d’offres 

401-110-26-R1851.21
Titre

Travaux de planage, resurfaçage et bande cyclable rue Jeannotte 
Date et heure d’ouverture 31 juillet 2026, à 11:00:00
Garantie de soumission  10% de la valeur totale de la soumission
Informations supplémentaires  soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du  14 juillet 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web  www.seao.ca

 

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce treizième (13e) jour du mois de juillet deux mille vingt-six (2026).

Carolina Castellanos, PMP

Contrôleuse de projets – Service du génie et de l’environnement

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