Avis de clôture d'inventaire
Conformément à l’article 795 du Code civil du Québec, avis est donné de la clôture de l’inventaire de la succession de Aline Prévost, en son vivant domiciliée au 3245 boulevard Saint-Martin Est, Laval, décédée le 5 février 2026.
L’inventaire de la succession a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par toute personne ayant un intérêt en communiquant avec les liquidateurs de la succession à l’adresse suivante :
Nicole Baillargeon et Serge Baillargeon, liquidateurs
1261, 41e avenue, Laval, H7R 4Y9
baillargeon.nicole123@gmail.com
Fait à Laval, le 2 juillet 2026.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Invitation à soumettre des commentaires sur le réaménagement
AVIS PUBLIC INVITATION À SOUMETTRE DES COMMENTAIRES SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU CLUB NAUTIQUE DE L’ÎLE PERROT / ILE PERROT YACHT CLUB Le Programme de protection de la navigation de Transports Canada administre la Loi sur les eaux navigables canadiennes. Conformément aux dispositions de la Loi sur les eaux navigables canadiennes , Le Club Nautique ...LIRE LA SUITE
Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière
Ville de Saint-Lazare MRC de Vaudreuil-Soulanges Province de Québec AVIS PUBLIC DU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE (2025-2027, AN 3) (Arts 73 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale , RLRQ c. F-2.1) Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Saint-Lazare sera en vigueur pour son troisième exercice ...LIRE LA SUITE
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
AVIS DE PROCÉDURE OUVERTE (APPEL D’OFFRES PUBLIC) NO. AO-GT2026-15 TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot demande des soumissions pour des travaux de marquage de la chaussée pour l’année 2027 avec trois options de renouvellement d’une année chacune, pour les années 2028, 2029 et 2030. Les personnes ...LIRE LA SUITE