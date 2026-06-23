Avis de clôture d'inventaire

Alexander Ewing, demeurant au 235, 25e Avenue, Ill-Parrot (Québec) J7V 6E7, est décédé le 20 mars 2025. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à l'article 795 du Code civil du Québec. Toutes les communications avec les parties intéressées ont été effectuées par l'intermédiaire de la liquidatrice, Catherine Munro, 81, rue Chester, Pointe-Claire (Québec) H9R 4J5.



Fait ce 19 juin 2026



Notice of Inventory closure





Alexander Ewing , residing at 235-25th Ave. Ill-Parrot, Qc, J7V 6E7, passed away on March 20, 2025. An inventory of his assets has been prepared in accordance of Article 795 of the Quebec Civil Code. All communications with interested parties was with the liquidator Catherine Munro, 81 Chester , Pointe-Claire, Qc, H9R 4J5



Given this June 19, 2026

