Avis de clôture d'inventaire
Avis de clôture d'inventaire
Alexander Ewing, demeurant au 235, 25e Avenue, Ill-Parrot (Québec) J7V 6E7, est décédé le 20 mars 2025. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à l'article 795 du Code civil du Québec. Toutes les communications avec les parties intéressées ont été effectuées par l'intermédiaire de la liquidatrice, Catherine Munro, 81, rue Chester, Pointe-Claire (Québec) H9R 4J5.
Fait ce 19 juin 2026
Notice of Inventory closure
Alexander Ewing , residing at 235-25th Ave. Ill-Parrot, Qc, J7V 6E7, passed away on March 20, 2025. An inventory of his assets has been prepared in accordance of Article 795 of the Quebec Civil Code. All communications with interested parties was with the liquidator Catherine Munro, 81 Chester , Pointe-Claire, Qc, H9R 4J5
Given this June 19, 2026
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