Enviro Connexions Vaudreuil
Avis public - Modification de tarif
Avis est donné que Enviro Connexions Ltée exigera, pour ses services d’élimination de matières résiduelles non dangereuses à son installation située au 325 rue Marie-Curie à Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 5V5, le tarif qui suit pour les matières résiduelles indiquées, le tout en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur la Qualité de l’environnement.
Matières visées :
Matières résiduelles provenant des services municipaux d’enlèvement des déchets ainsi que les services de cueillette des déchets industriels, commerciaux et institutionnels.
Nouveau tarif :
150.84$ la tonne métrique, taxes et redevances environnementales applicables en sus.
Date d’entrée en vigueur :
Le 1er janvier 2027.
La présente modification de tarif est conforme aux dispositions applicables de la Loi sur la Qualité de l’environnement et est requise aux fins de répondre aux exigences imposées à l’aménagement et à l’exploitation du site.
Pour toute information supplémentaire concernant cette augmentation, les intéressés sont priés de communiquer avec Mme Sylvie Lesieur au 450 474-2084 ou à l’adresse suivante :
Complexe Enviro Connexions Ltée
3779 chemin des 40 Arpents
Terrebonne, QC, J6V 9T6
Terrebonne, le 8 juin 2026.
Sylvie Lesieur
Directrice Ventes
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