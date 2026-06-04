Appel d’offres 401-110-26-R1857.09 Titre Travaux de réhabilitation de l’égout, de l’aqueduc et du pavage – Secteur de l’avenue Curé-David Date et heure d’ouverture 22 juin 2026, à 11:00:00 Garantie de soumission 10% de la valeur totale de la soumission Informations supplémentaires soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 5 juin 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce quatrième (4e) jour du mois de juin deux mille vingt-six (2026).

Carolina Castellanos, PMP

Contrôleuse de projets – Service du génie et de l’environnement

