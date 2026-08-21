En mode virtuel
Découvrez le CODÉV entrepreneurial lors d'une séance d'information
Les entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges qui souhaitent se dépasser, partager des expériences et apprendre des autres sont invités à participer, le mardi 25 août, à une séance d'information virtuelle sur le CODÉV entrepreneurial. C'est une approche de formation par les pairs, à l’aide d’un exercice structuré de consultation portant sur des problématiques vécues par les participants.
À qui s'adresse la séance virtuelle? Aux entrepreneurs souhaitant rester compétitifs sur le marché. Pour y prendre part, il faut être disponible de jour, à raison d’une rencontre mensuelle de trois heures (horaire à déterminer) pour 5 à 6 rencontres, selon les besoins du groupe. Les intéressés pourront joindre un groupe de CODÉV dès septembre.
Une occasion simple et sans engagement pour voir si cette démarche est faite pour vous. La séance se tiendra à midi. Pour s'inscrire: https://developpementvs.com/.../seance-dinformation.../.
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