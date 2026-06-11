Plus de 600 personnes ont relevé le Défi FRAS

La pluie n'a pas réussi à freiner l'enthousiasme de la communauté puisque plus de 600 des 850 personnes inscrites ont couru lors de la 17ᵉ édition du Défi FRAS. Le départ a eu lieu le samedi 6 juin dernier au Parc Wilson à Coteau-du-Lac et la présence de la communauté témoigne de l'engagement exceptionnel des gens de notre région envers la mission.

Organisé par la Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest (FRAS), le Défi FRAS a une fois de plus démontré la force de la solidarité de la communauté envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme. Grâce à tous les bénévoles, les partenaires et les donateurs impliqués, l'événement a connu un succès remarquable et permis d'amasser une somme importante au profit de la Fondation.

Fort du succès de cette 17ᵉ édition, le comité organisateur travaille déjà à la préparation du prochain Défi FRAS. L'objectif demeure le même: offrir un événement rassembleur qui contribue à bâtir une communauté plus inclusive tout en soutenant la clientèle cible de la FRAS.

« Malgré la pluie, nous avons été témoins d'un formidable élan de solidarité. Chaque participant, bénévole, partenaire et membre de la communauté a contribué au succès de cette édition. « Leur engagement envers notre mission est précieux et démontre toute la force de notre collectivité lorsqu'elle se mobilise pour une cause qui lui tient à cœur », exprime Brigitte Asselin, directrice générale de la FRAS.

Favoriser l'inclusion

Pour une troisième année consécutive, le Défi FRAS a bénéficié de la présence de l'ancien olympien et médaillé d'or Jean-Luc Brassard à titre de porte-parole. M. Brassard a participé activement à l'événement, rencontrant les participants, remettant les médailles et soulignant l'importance de promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou l'autisme.

Le Défi corporatif demeure quant à lui l'une des grandes forces de l'événement. Cette course à relais unique permet aux entreprises participantes de former des équipes et d'être jumelées à des personnes accompagnées par la FRAS.

Cette formule favorise les rencontres, l'inclusion et le dépassement de soi tout en sensibilisant la communauté à la réalité de ces personnes. Le Défi corporatif démontre aussi l'engagement grandissant du milieu des affaires envers des valeurs d'ouverture, de respect et de participation sociale.