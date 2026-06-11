Quand la solidarité est plus forte que la météo
Plus de 600 personnes ont relevé le Défi FRAS
La pluie n'a pas réussi à freiner l'enthousiasme de la communauté puisque plus de 600 des 850 personnes inscrites ont couru lors de la 17ᵉ édition du Défi FRAS. Le départ a eu lieu le samedi 6 juin dernier au Parc Wilson à Coteau-du-Lac et la présence de la communauté témoigne de l'engagement exceptionnel des gens de notre région envers la mission.
Organisé par la Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest (FRAS), le Défi FRAS a une fois de plus démontré la force de la solidarité de la communauté envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme. Grâce à tous les bénévoles, les partenaires et les donateurs impliqués, l'événement a connu un succès remarquable et permis d'amasser une somme importante au profit de la Fondation.
Fort du succès de cette 17ᵉ édition, le comité organisateur travaille déjà à la préparation du prochain Défi FRAS. L'objectif demeure le même: offrir un événement rassembleur qui contribue à bâtir une communauté plus inclusive tout en soutenant la clientèle cible de la FRAS.
« Malgré la pluie, nous avons été témoins d'un formidable élan de solidarité. Chaque participant, bénévole, partenaire et membre de la communauté a contribué au succès de cette édition. « Leur engagement envers notre mission est précieux et démontre toute la force de notre collectivité lorsqu'elle se mobilise pour une cause qui lui tient à cœur », exprime Brigitte Asselin, directrice générale de la FRAS.
Favoriser l'inclusion
Pour une troisième année consécutive, le Défi FRAS a bénéficié de la présence de l'ancien olympien et médaillé d'or Jean-Luc Brassard à titre de porte-parole. M. Brassard a participé activement à l'événement, rencontrant les participants, remettant les médailles et soulignant l'importance de promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou l'autisme.
Le Défi corporatif demeure quant à lui l'une des grandes forces de l'événement. Cette course à relais unique permet aux entreprises participantes de former des équipes et d'être jumelées à des personnes accompagnées par la FRAS.
Cette formule favorise les rencontres, l'inclusion et le dépassement de soi tout en sensibilisant la communauté à la réalité de ces personnes. Le Défi corporatif démontre aussi l'engagement grandissant du milieu des affaires envers des valeurs d'ouverture, de respect et de participation sociale.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape
Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des ...LIRE LA SUITE
Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI
C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit ...LIRE LA SUITE
Journées du patrimoine religieux: quatre lieux à découvrir dans le Suroît
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026. Vitrine exceptionnelle de la richesse et de la diversité du patrimoine religieux québécois, cet événement annuel est l’occasion parfaite de mettre en lumière des lieux, des ...LIRE LA SUITE