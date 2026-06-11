Mme Choquette gagne avec un billet acheté à Salaberry-de-Valleyfield
Un gros lot de 100 000 $ pour une femme de la région
100 000 $, c'est ce qu'a remporté Lise Choquette en participant au Lotto Poker du 25 mai dernier. La gagnante originaire de Salaberry-de-Valleyfield est d'abord restée stupéfaite devant la valeur du montant affiché sur l'application de Loto-Québec.
Mme Choquette s'est aussitôt dirigée chez un détaillant pour qu’un employé valide son billet de loterie et lui confirme que son gain était bel et bien réel. Grâce au lot remporté, la campivalensienne aimerait au moins partir en escapade à l’hôtel Hilton Lac-Leamy.
Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie Uniprix, située au 1700, rue Tougas, à Salaberry-de-Valleyfield.
Rappelons que l'an dernier, Loto-Québec a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots, faisant ainsi plus d'une centaine de nouveaux millionnaires à travers la province.
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