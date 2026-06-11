Au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac
Une conférence de Robert Payant à ne pas manquer le 17 juin
Le mercredi 17 juin à 19 h 30, il y aura une conférence au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, intitulée « L'agriculture, en mémoire de l'homme et de ses instruments » animée par Robert Payant.
L’homme, l’instrument, le geste et la mémoire forment un tout afin de rendre hommage au laboureur qui a passé sa vie à aimer sa terre. L’agriculteur et ses instruments sont à l’honneur dans ce patrimoine rural et vivant vu par les yeux de l’homme lui-même, dans sa vie quotidienne, son arsenal d’outils et d’équipements qu’il a utilisés à maintes reprises. Roméo l’agriculteur, de 1913 à 2005, donne au geste un sens à la vie.
C’est avec calme et lenteur qu'il tracera pour les spectateurs les sillons de ses 56 métiers et ses 56 misères d’une époque révolue.
Le coût d’entrée à la conférence est de 10$ par personne, mais c'est gratuit pour les membres de la Société d’Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac. Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site Internet de la Société à l’adresse suivante : Prochaines activités | Société d'histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac
C`est donc un rendez-vous lancé afin de revivre quelques pages d'histoire dans la salle du Pavillon Wilson en collaboration avec ses partenaires financiers : Ville de Coteau-du-Lac, Claude DeBellefeuille, députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon et Desjardins Vaudreuil-Soulanges.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L'inachevée: les villes concernées sont prêtes pour la prochaine étape
Plus que jamais auparavant, une chose est claire pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et particulièrement les villes et municipalités concernées : le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé ! Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des ...LIRE LA SUITE
Autoroute 20 inachevée: on réclame l'inscription du projet au PQI
C'est un énième jour de la marmotte dans Vaudreuil-Soulanges puisque élus, gens de la communauté d'affaires et citoyens de la région se réunissent à nouveau, cette fois à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste près du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour demander à ce que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 soit ...LIRE LA SUITE
Journées du patrimoine religieux: quatre lieux à découvrir dans le Suroît
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec confirme le retour tant attendu des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre 2026. Vitrine exceptionnelle de la richesse et de la diversité du patrimoine religieux québécois, cet événement annuel est l’occasion parfaite de mettre en lumière des lieux, des ...LIRE LA SUITE