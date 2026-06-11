Une conférence de Robert Payant à ne pas manquer le 17 juin

Le mercredi 17 juin à 19 h 30, il y aura une conférence au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, intitulée « L'agriculture, en mémoire de l'homme et de ses instruments » animée par Robert Payant.

L’homme, l’instrument, le geste et la mémoire forment un tout afin de rendre hommage au laboureur qui a passé sa vie à aimer sa terre. L’agriculteur et ses instruments sont à l’honneur dans ce patrimoine rural et vivant vu par les yeux de l’homme lui-même, dans sa vie quotidienne, son arsenal d’outils et d’équipements qu’il a utilisés à maintes reprises. Roméo l’agriculteur, de 1913 à 2005, donne au geste un sens à la vie.

C’est avec calme et lenteur qu'il tracera pour les spectateurs les sillons de ses 56 métiers et ses 56 misères d’une époque révolue.

Le coût d’entrée à la conférence est de 10$ par personne, mais c'est gratuit pour les membres de la Société d’Histoire et de Généalogie de Coteau-du-Lac. Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site Internet de la Société à l’adresse suivante : Prochaines activités | Société d'histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac

C`est donc un rendez-vous lancé afin de revivre quelques pages d'histoire dans la salle du Pavillon Wilson en collaboration avec ses partenaires financiers : Ville de Coteau-du-Lac, Claude DeBellefeuille, députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon et Desjardins Vaudreuil-Soulanges.