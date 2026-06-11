Les chambres de commerce demandent plus de marge de manoeuvre

Les mois précédant les campagnes électorale sont des moments propices à la préparation des « listes d'épicerie » pour certaines instances. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), poursuit la tradition en appelant les partis à s'engager pour l'économie des régions.

Les principales demandes des regroupements sont un allégement de la fiscalité des entreprises et du fardeau réglementaire ainsi qu'un meilleur accès aux travailleurs dont les entreprises ont besoin.

« Il devient de plus en plus difficile d’investir et de faire affaire dans nos régions, à l’échelle du Québec. Nos entreprises croulent sous le poids des tarifs, des taxes, des impôts, des règlements et des délais bureaucratiques qui freinent notre productivité et notre capacité d’investir et d’innover. Le réseau des chambres de commerce appelle tous les partis, les chefs et les candidats en vue des élections du 5 octobre à s’engager à améliorer notre environnement d’affaires », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« Les entreprises de Vaudreuil-Soulanges ont besoin d’un environnement d’affaires plus prévisible, plus agile et plus compétitif. Dans une région en forte croissance comme la nôtre, les enjeux de fiscalité, de main-d’œuvre, d’accès aux marchés et de lourdeur administrative ont un impact direct sur la capacité de nos entrepreneurs à investir, à embaucher et à contribuer pleinement au développement économique régional. Nous invitons les partis politiques à placer les entreprises et les régions au cœur de leurs engagements électoraux », soutient pour sa part Frédérick Perrier, directeur général, CCIVS.