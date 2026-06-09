Une journée festive pour les tout-petits et leur famille le samedi 13 juin

Le samedi 13 juin prochain, les futurs parents ainsi que les familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans sont invités à participer à la 3e édition du Festival des 0-5 ans, un événement gratuit qui se déroulera de 9 h à 13 h au Parc Wilson à Coteau-du-Lac.

Pensé spécialement pour les tout-petits et leurs proches, le Festival proposera une foule d’activités familiales dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse : maquillage, amuseurs publics, collations, animation et prix de présence seront au rendez-vous. Les familles pourront également découvrir les ressources et services en petite enfance offerts dans Vaudreuil-Soulanges grâce à un parcours interactif conçu autour du développement de l’enfant, de la grossesse jusqu’à l’entrée à l’école.

« Chaque famille mérite de connaître les ressources qui existent pour elle, peu importe sa réalité, son parcours ou sa situation. Le Festival se veut un événement festif, chaleureux et inclusif pour toute la famille, où petits et grands peuvent se rassembler, créer des liens et découvrir les richesses de leur communauté dans un contexte accueillant et sans jugement », résume Chantal Darcy, travailleuse de proximité en petite enfance, secteur Vaudreuil.

Cette troisième édition du Festival des 0-5 ans poursuit la volonté des membres de la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges de rapprocher les familles des ressources de leur communauté tout en favorisant des expériences positives et accessibles pour les jeunes enfants. Après des éditions tenues à Pincourt puis à Saint-Lazare, l’événement prend place cette année à Coteau-du-Lac, poursuivant l’alternance entre les différents secteurs du territoire.

Un événement porté par la collaboration du milieu

Le Festival des 0-5 ans est rendu possible grâce à l’implication du comité organisateur composé

du Centre Prénatal et Jeunes Familles, de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, du CPE les amis du Carré de sable / CPE les amis du Château de sable et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Les membres de la Table Petite Enfance de Vaudreuil-Soulanges contribuent également activement à l’événement en proposant des activités adaptées aux jeunes enfants et en allant à la rencontre des familles du territoire. Plusieurs partenaires soutiennent aussi cette initiative, notamment Desjardins – Caisse de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Coteau-du-Lac et les Patriotes de L’Ouest, que nous remercions chaleureusement pour leur précieuse collaboration.