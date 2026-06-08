50 logements abordables en construction à Salaberry-de-Valleyfield

Un projet immobilier pousse présentement tout près des services, sur un bord de l'eau et desservi par différents axes de transport. Non, il ne s'agit pas de condos de luxe mais plutôt de logements abordables et accessibles aux jeunes familles. Le projet immobilier de la rue Parent est la concrétisation d'un travail concerté.

L'union et la collaboration des gouvernements du Canada et du Québec, de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, de Desjardins et nouvel organisme local Ambition Habitation rend possible la construction d'un édifice qui comprendra 50 logements abordables de différents tailles. Les travaux étant déjà amorcés, les premiers locataires pourront prendre possession de leur logis à l'été 2027.

La collaboration a été de mise pour l'élaboration d'un plan financier permettant le développement de logement à des prix définitivement sous le coût du marché. En effet, une habitation avec une chambre en coûter 732 $ par mois au locataire. L'Initiative Logement abordable Desjardins a été la pièce maîtresse du tableau. Elle s'ajoute à des investissements publics concertés qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Les gouvernements du Québec et du Canada ont injecté dans le projet, à parts égales, plus de 6,85 M$. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield y investit 1,7 M$, ce qui inclut le don du terrain. Le gouvernement fédéral ajoute un financement de 1 M$ provenant du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Les réactions

« Je suis très heureuse d’avoir participé à la pelletée de terre de cet important projet de logements sociaux, ici, à Salaberry-de-Valleyfield. Ce chantier est en partie financé par le Fonds d’innovation pour le logement abordable fédéral pour un montant d’un million de dollars. Je remercie la Société d’habitation du Québec, le mouvement Desjardins, l’organisme Ambition Habitation et la ville de Salaberry-de-Valleyfield qui ont rendu ce projet possible. Lorsque les trois paliers de gouvernement, le privé et les groupes communautaire discutent et collaborent, ça donne lieu à de belles réalisations. D’ailleurs, l’annonce d’aujourd’hui au 50 rue Parent est un très bon exemple », a déclaré Claude DeBellefeuille, députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon.

Pour le député de Beauharnois Claude Reid, c'est une action qui est une réponse directe à la réalité du milieu. En effet, selon lui, l'essor démographique des dernières années dans le secteur rend incontournable une augmentation de l'offre en matière de logement, autant dans le secteur privé que pour les habitations hors-marché, comme le projet de la rue Parent.

Le maire Miguel Lemieux ne cachait pas son enthousiasme et son soulagement. « C'est une grande victoire aujourd'hui, a-t-il lancé. Nous avions une volonté de développer ce projet sur des terrains à haute valeur ajoutée et c'est une mobilisation du privé, de la société civile, du communautaire et des gouvernements. » Pour le privé, le maire Lemieux fait référence à l'entreprise Rocket Hammer qui a accepté de présenter un projet sous les prix typiques du marché afin d'en permettre la réalisation.

En plus d'être directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Beauharnois-Salaberry, Édith Gariépy est directrice d'Ambition Habitation, un organisme créé pour permettre la livraison de logements hors-marché. « C'est un geste concret pour faire face à la crise du logement. Avec des prix abordables, on remet de l'argent dans les poches des ménages. C'est un projet humain qui fera une différence », conclut-elle.