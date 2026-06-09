Se mettre au disque golf à Rigaud

La Ville de Rigaud tiendra une activité d'initiation au disque golf, un sport à découvrir, le jeudi 11 juin. Les résidents de la ville ont rendez-vous en soirée au parc Léry-MacDonald.

Le disque golf est une activité estivale à ne pas sous-estimer: accessible, conviviale et en plein air! Les Rigaudiens seront par ailleurs heureux d'apprendre qu'ils peuvent s'adonner à ce sport directement au parc Léry-MacDonald où des installations sont mis à leur disposition.

L'activité gratuite d'initiation sera animé par Stéphan Leduc, un passionné du disque golf, de 18 h 30 à 20 h.