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Société

Activité gratuite à Rigaud

Se mettre au disque golf à Rigaud

Se mettre au disque golf à Rigaud
Photo: Courtoisie Ville de Rigaud

La Ville de Rigaud tiendra une activité d'initiation au disque golf, un sport à découvrir, le jeudi 11 juin. Les résidents de la ville ont rendez-vous en soirée au parc Léry-MacDonald.

Le disque golf est une activité estivale à ne pas sous-estimer: accessible, conviviale et en plein air! Les Rigaudiens seront par ailleurs heureux d'apprendre qu'ils peuvent s'adonner à ce sport directement au parc Léry-MacDonald où des installations sont mis à leur disposition.

L'activité gratuite d'initiation sera animé par Stéphan Leduc, un passionné du disque golf, de 18 h 30 à 20 h.

 

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