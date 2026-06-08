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Société

Activité bénéfice

Manger un spaghetti, supporter Les Pas pour Rire

Manger un spaghetti, supporter Les Pas pour Rire
Photo: Marie-Claude Pilon

La troupe de théâtre Les Pas pour Rire tiendront une activité bénéfice le dimanche 14 juin. Ainsi, les responsables invitent les intéressés à un repas spaghetti pour une belle cause.

Rappelons que la troupe fait une place à tout le monde dans un cadre accessible. Elle finance sa mission sociale avec la tenue d'événements comme sa journée bénéfice du dimanche 14 juin au Pub Willy's du 1025, boulevard Monseigneur-Langlois à Salaberry-de-Valleyfield. Les repas seront servis de 11 h à 20 h.

Il en coûtera 25 $ par adulte et 15 $ par enfant de 12 ans et mois. Une boisson sera offerte. Les billets sont accessibles en ligne.

Pour obtenir plus d'informations, écrivez au info@lespaspourrire.com ou communiquez au 450 601-3792.

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