Atelier de création à Vaudreuil-Dorion
Dessines-moi une carte faite à la main
Pour les plus jeunes, il est parfois ardu de trouver le bon cadeau pour « l'adulte qui a tout ». La bibliothèque de Vaudreuil-Dorion apporte une solution créative avec un atelier pour les 12 à 15 ans.
Les intéressés pourront effectivement se faire la main à la linogravure et à la création de cartes de voeux uniques. La linogravure consiste à graver un motif sur une surface puis s'en servir comme étampe pour faire une impression à la main.
Les participants pourront ainsi repartir avec des créations personnelles à offrir ou à conserver.
L'atelier gratuit se déroulera le samedi 14 juin de 10 h à 12 h à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Une autre séance se tiendra de 14 h à 16 h.
Les abonnés de la bibliothèque peuvent s'inscrire en ligne. Ils peuvent aussi procéder par téléphone, comme les non-membres, au 450 455-5588.
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