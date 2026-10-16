L'Action de Grâce est-elle célébrée chez vous?

L’Action de Grâce aura lieu le lundi 12 octobre et cette fête remontant à 1879 a inspiré la question sondage à l'équipe rédactionnelle de Néomédia. Si pour plusieurs, elle rime avec congé férié, elle puise ses racines dans les traditions de remerciement pour les récoltes abondantes.

Au Canada, la fête s’est inspirée des coutumes européennes et américaines liées à la moisson. Devenue fête nationale en 1879, elle est officiellement célébrée le deuxième lundi d’octobre depuis 1957.

Aujourd’hui, elle met surtout l’accent sur la gratitude, le partage et les moments en famille, même si à la base, il s'agit d'une fête religieuse où la dinde est souvent à l’honneur au centre de la table à manger.

Ainsi Néomédia Vaudreuil-Soulanges profite de la longue fin de semaine de l'Action de grâce pour demander à ses lecteurs s'ils fêtent en famille ou entre amis cette fête historiquement religieuse.

On demande donc la question suivante: Célébrez-vous l'Action de grâce ?

Il est possible de répondre au sondage en cliquant ici.