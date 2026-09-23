L'urgence de l'Hôpital du Suroît occupée à 163 %

Selon les données recueillies sur le site du gouvernement du Québec, le taux d’occupation à l'urgence de l'Hôpital du Suroît s'établit à 163% le mercredi 23 septembre en début d'après-midi.

Le nombre total de personnes à l’urgence du centre hospitalier situé à Salaberry-de-Valleyfield se chiffre à 73. Douze d'entre elles attendent toujours de voir un médecin. Sur les 32 civières habituellement disponibles à l'urgence, 52 sont occupées. Trente-et-une le sont prises depuis plus de 24 heures et dix-huit le sont depuis plus de 48 heures.

Par ailleurs, selon la compilation des données recueillies à cette même date, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente est de 4 heures et 38 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière s'élève à 24 heures et 35 minutes.

À l'Hôpital du Lakeshore de Pointe-Claire, la situation est plus critique alors que le taux d'occupation atteint 210%. Au moment d'écrire ces lignes, 96 personnes sont à l'urgence et 28 sont en attente de voir un professionnel de la santé.

Sur les 31 civières fonctionnelles 65 sont occupées. Trente-et-une le sont depuis plus de 24 h, tandis que dix-neuf le sont depuis 48 h. La durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente est de 7 heures et 46 minutes et celle des personnes en attente sur une civière est de 25 heures et 47 minutes.

Au CHU Sainte-Justine, 52 personnes attendent à l'urgence et dix sont en attente de voir un médecin. Sur les 16 civières fonctionnelles, 21 sont présentement occupées pour un taux de 131%.

À l'Hôpital Montréal pour enfants, le taux d'occupation est de 175% puisque 21 civières des 12 disponibles à l'urgence sont utilisées.

Pour éviter l'urgence

Selon son état de santé, il est possible d'éviter l'urgence en consultant d'autres services. La population est invitée à contacter le 811 Info-Santé, le CLSC, son médecin de famille et à consulter les guides offerts en ligne pour se soigner à la maison.

Les pharmaciens offrent aussi de nombreux services de proximité.