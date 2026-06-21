Si l’on en croit les propos du directeur général du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, Bernard Cyr, l’imposant chantier avance bien et sera livré dans les temps. C’est ce qu’il a mentionné lors d’une récente allocution prononcée lors du dévoilement d’une exposition portant sur le projet qui prend place aux abords de l’autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré les représentants d’organismes communautaires de la région en lien avec les services que nous offrirons et j’ai pu constater la richesse, la qualité et le nombre de gens qui œuvrent pour la santé globale des citoyens dans la région. Depuis plusieurs mois, je vois le chantier évoluer à partir de la fenêtre de mon bureau. À ce jour, le pavillon A est terminé à 85 %-90 % et le pavillon B l’est, pour sa part, à 75 %. Tout indique que le chantier sera terminé dans l’échéancier prévu », précisait-il d’entrée de jeu.

Fait intéressant: l’ensemble du bâtiment repose sur des pilotis. « On sait que le projet est très significatif pour la région et on espère que les gens vont se l’approprier. C’est un endroit qui fait déjà partie de leur quotidien, car ils voient son évolution au fil des mois qui passent. C’est un lieu inscrit dans l’histoire des gens d’ici. C’est l’hôpital de la population », concluait-il.