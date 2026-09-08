Nous joindre
Publicité
Avis publics - Appel d'offres

Centre de services scolaire des Trois- Lacs

ADOPTION DU BUDGET 2026-2027

avis_public_centre_service_scolaire.jpg

Adoption du budget 2026-2027


AVIS EST DONNÉ que le conseil d’administration adoptera son budget annuel 2026-2027 lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2026 à 19 h 30, au centre administratif et culturel du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, situé au 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 6B1.

Donné à Vaudreuil-Dorion, ce 8e jour de septembre 2026.

Marie-Claude Barrette, secrétaire générale


quebec logo

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière
Avis publics - Appel d'offresPublié le 9 septembre 2026

Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière

Ville de Saint-Lazare MRC de Vaudreuil-Soulanges Province de Québec AVIS PUBLIC DU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE (2025-2027, AN 3) (Arts 73 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale , RLRQ c. F-2.1) Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Saint-Lazare sera en vigueur pour son troisième exercice ...

LIRE LA SUITE
Publicité
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
Avis publics - Appel d'offresPublié le 8 septembre 2026

TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

AVIS DE PROCÉDURE OUVERTE (APPEL D’OFFRES PUBLIC) NO. AO-GT2026-15 TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot demande des soumissions pour des travaux de marquage de la chaussée pour l’année 2027 avec trois options de renouvellement d’une année chacune, pour les années 2028, 2029 et 2030. Les personnes ...

LIRE LA SUITE
Publicité