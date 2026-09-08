Adoption du budget 2026-2027



AVIS EST DONNÉ que le conseil d’administration adoptera son budget annuel 2026-2027 lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2026 à 19 h 30, au centre administratif et culturel du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, situé au 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1.

Donné à Vaudreuil-Dorion, ce 8e jour de septembre 2026.

Marie-Claude Barrette, secrétaire générale



