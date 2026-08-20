Un investissement de 3 millions de dollars
Sanivac agrandit son centre mécanique à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Le 12 août dernier, Sanivac a annoncé investir 3 millions de dollars pour agrandir et moderniser le centre mécanique situé au 100, rue Huot, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Dans l'optique de soutenir la croissance de l'entreprise vaudreuil-soulangeoise, près de 10 000 pieds carrés seront ajoutés aux installations actuelles. Ce développement majeur permet également de souligner les 65 ans de la compagnie qui est ancrée dans notre communauté depuis 1961.
« Sanivac fait partie du paysage de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot depuis plusieurs générations. « Voir une entreprise d’ici continuer d’évoluer tout en demeurant profondément ancrée dans notre communauté est une grande fierté », témoigne la mairesse de ladite ville, Danie Deschênes.
En plus de l’agrandissement, le projet prévoit le réaménagement du garage existant afin d’offrir un environnement de travail moderne aux employés. Dans la foulée de l'annonce, de nouveaux emplois de qualité en mécanique spécialisée seront aussi créés.
Opérer à pleine capacité
Fonctionnant à pleine capacité depuis plusieurs années malgré des opérations réparties sur trois quarts de travail, le centre assure les réparations majeures et les interventions mécaniques complexes sur les véhicules spécialisés du Groupe Kelly.
Au fil du temps, Sanivac a été en mesure de développer une expertise quant à la conception, la fabrication et l'entretien de ses propres véhicules spécialisés. Chaque camion est adapté à des besoins précis tels que le pompage, l'hydro-excavation, la vidange de fosses septiques, le nettoyage d’égouts, la gestion des matières résiduelles, et ainsi de suite. Ces compétences développées à l’interne représentent un avantage stratégique que peu d’entreprises de ce secteur possèdent.
« Nos véhicules exigent une expertise particulière que nous avons choisie de développer à l’interne. Avec la croissance de Sanivac, nos besoins en mécanique augmentent eux aussi. Cet investissement nous permettra d’accroître notre capacité tout en offrant à nos équipes un environnement de travail à la hauteur de leur expertise », souligne Vincent Kelly, président-directeur général.
En renforçant le centre mécanique, Sanivac s'assure d'un entretien encore plus efficace de ses unités, d'avoir une flotte plus performante et un service plus rapide et plus fiable.
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